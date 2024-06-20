Безпілотники атакували кілька нафтових об'єктів у Росії: повідомляється про вибухи та пожежі (відео)

Місцева російська влада традиційно розповідає казки про те, що "все було збито"

Вночі 20 червня було дуже неспокійно у двох російських регіонах – Краснодарському краї та Республіці Адигея. Ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод та нафтобазу на території цих регіонів, на місці влучань виникли сильні пожежі.

Про це повідомили місцеві ЗМІ та українські канали. Відзначається, що у Краснодарському краї безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод, який переживає вже не першу вдалу атаку з повітря, кілька разів він вже горів після нальотів БПЛА.

В Адигеї під удар потрапила нафтобаза у місті Енем, яка належить компанії "Лукойл". Після ударів на обох об'єктах спалахнули дуже сильні пожежі, повідомляють місцеві канали, які опублікували фото та відео наслідків атаки.

Тим часом місцева російська влада традиційно розповідає казки про те, що "все було збито". Пожежі на нафтобазі на НПЗ росіяни пояснюють тим, що це нібито впали уламки збитих БПЛА. Проте розмір та сила пожеж свідчать, що там були не уламки, а повноцінні прильоти українських ударних безпілотників.

Раніше "Телеграф" писав, що ніч на 6 червня, як виявилося, українські дрони атакували не лише НПЗ та нафтобазу на території РФ. У цей час морські безекіпажні катери ГУР відвідали й тимчасово окупований Крим. Там було знищено чергове судно супротивника.

12 квітня 2024 року чотири дрони атакували Новошахтинський нафтопереробний завод (НПЗ) у Ростовській області. Тоді місцева влада заявила, що усі безпілотники були збиті.