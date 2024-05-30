"Он, кукурузник летить": у мережі показали відео атаки дрона на ще один російський НПЗ

Про результати атаки не повідомляється

У мережі повідомляють, що у четвер, 30 травня, українські безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Тамань у Краснодарському краї Росії. Місцеві жителі спочатку прийняли його за кукурузник (розмовна назву радянського літака сільськогосподарської авіації), але потім почали дуже бурхливо реагувати на те, що відбувається.

Про атаку повідомив Telegram-канал Kravchuk. Там опубліковано відео моменту ударів.

На кадрах росіяни знімають безпілотник, який спочатку прийняли за кукурузник, що летить прямо над їхніми головами. Незабаром лунають черги, ймовірно, БПЛА намагаються збити. Зрештою він упав — по відео неясно, чи він просто досяг мети, чи був збитий, але пролунав вибух.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Тим часом міністерство оборони Росії заявило, що о 8:20 30 травня БПЛА літакового типу атакував "об’єкт" у Краснодарському краї. У відомстві заявили, що його нібито було знищено.

Як повідомляв "Телеграф", у російському Краснодарському краї в ніч проти 2 травня під атаку потрапив Афіпський нафтопереробний завод. Щонайменше три сильні вибухи були чутні в станиці Афіпській, поряд з якою розташований НПЗ.