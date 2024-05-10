"Все ж влучили, так?": з’явилися нові відео пожежі на НПЗ у Калузькій області після "візиту" дронів

Завод розташований за 300 км від кордону України

У Росії тривають вибухи та пожежі на нафтопереробних заводах : у ніч на п’ятницю, 10 травня, безпілотники прилетіли до Калузької області, сталася пожежа на Калузькому НПЗ "Перший завод". У мережі з’явилися нові відео з місця.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, у Дзержинському районі зайнялося чотири ємності з паливом. Уламки дрону пошкодили інфраструктуру підприємства, спалахнула пожежа.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Полум’я охопило 50-кубові ємності з дизельним паливом та мазутом. У трьох із них було по 20 кубометрів дизельного палива. Ще в одній цистерні було близько шести кубометрів дизпалива.

Губернатор Калузької області заявив, що пожежу вже нібито ліквідовано, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих. А ось інфраструктура підприємства отримала пошкодження, проводиться їхня оцінка.

Важливо мати на увазі, що російська влада та підконтрольні їй ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Як розповідав "Телеграф", за даними західних ЗМІ, через атаки дронів по російських НПЗ у найбільшій у світі нафтовій державі закінчується бензин. Росіяни змушені заправляти свої авто за "захмарними" цінами. За підрахунками аналітиків, з початку 2024 року станом на кінець квітня на території РФ постраждали від атак більше 12 нафтопереробних заводів у дев’яти різних регіонах.