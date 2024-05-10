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Війна — день 807: росіяни тиснуть на фронті та готуються наступати на Харків

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Антон Корж Антон Корж
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються. Фото Телеграф

Оперативно про головне за добу

Україна відбиває навалу російських терористів вже 807-й день. Росіяни намагаються наступати на різних ділянках фронту, а також накопичують сили на тимчасово контрольованій ними Бєлгородщині – хочуть йти на Харків. Сили терористів оцінюють в понад 50 тисяч одиниць особового складу; втім, у 2022 році більші сили росіян вмилися кров'ю перед неготовим до оборони містом. Зараз ситуація інша.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 10 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Безпілотники російських терористів блукають українським небом.

Із ситуацією в Україні за 7 травня можна ознайомитися у матеріалі: Війна — день 804: окупанти тиснуть на сході, а в Росії паніка через "наймасштабнішу атаку ЗСУ"

Інформацію за 8 травня дивіться за посиланням: Війна — день 805: Росія завдала нового масованого удару і приймає загиблих окупантів у Криму

Про те, що відбувалося 9 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 806: у ЗСУ перестановки, а українські дрони йдуть на рекорди

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#Україна #Росія #Війна