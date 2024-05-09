Війна — день 806: окупанти намагаються прорватися під Авдіївкою та засилають свої ДРГ

Оперативно про головне за добу

Бойові дії на полі бою не затихають ні на хвилину, а російські окупанти продовжують вести масштабний наступ на ряді напрямків, серед яких найгарячішим залишається Авдіївський. Противник також робить максимум зусиль для того, щоб прорватися до Часового Яру на Бахмутському напрямку. При цьому почастішали випадки спроб проникнення ворожих ДРГ через Харківську та Сумську області, а серед експертів дедалі частіше звучать обговорення того, що росіяни знову спробують піти на Харків чи Сумську область.

У цьому матеріалі Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 9 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 На Одещині оголошено тривогу через загрозу російських БПЛА, які рухаються з боку Чорного моря

00:00 У російській Камчатці горіло складське приміщення. Вогонь охопив 5000 квадратних метрів.

Про те, що відбувалося 6 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 803: росіяни просуваються під Авдіївкою та готуються до масштабнішого наступу

Із ситуацією в Україні за 7 травня можна ознайомитися у матеріалі: Війна — день 804: окупанти тиснуть на сході, а в Росії паніка через "наймасштабнішу атаку ЗСУ"

Інформацію за 8 травня дивіться за посиланням: Війна — день 805: Росія завдала нового масованого удару і приймає загиблих окупантів у Криму