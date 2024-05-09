Україна запустила дрон на рекордну відстань: як далеко тепер можемо бити (мапа)

Була вражена важлива мета

Для українських далекобійних дронів-камікадзе наразі відстань 1500 км не перешкода. Це підтверджує атака на нафтопереробне підприємство "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані, яке знаходиться на такій відстані.

Про це пише Defence Express. Наголошується, що йдеться про одне з найбільших у РФ нафтопереробних підприємств на 10 млн. тонн нафти.

Метою успішної атаки стало встановлення каталітичного крекінгу нафти. Про це говорять багато відео з місця події.

Атаку також підтверджує місцева влада. Вони кажуть, що після удару завод нібито працює у штатному режимі.

"Над нафтопереробним підприємством у місті Салават з’явився БПЛА. Після його появи на території підприємства з’явився осередок задимлення", — повідомив голова Башкортостану Радій Хабіров.

Удар по "Газпрому нафтохім Салават" говорить про те, що українські дрони змогли подолати відстань понад 1400 км. При цьому слід врахувати, що навряд чи їхній маршрут був прямолінійним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 3 травня в Курській та Орловській областях пролунали вибухи. За попередньою інформацією, була атакована дронами автомобільна газозаправна станція. На місці сталася сильна пожежа.