"Те, що на Росії вибухає, — то все наше": в Укроборонпром похизувалися кількістю вироблених дронів

АТ "Укроборонпром" підписало низку контрактів з приватними виробниками

У 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136. Також наша держава не відстає і у виробництві інших ударних безпілотників.

Про це розповів гендиректор АТ "Укроборонпром" Герман Сметанін. Подробицями він поділився в інтерв’ю АрміяInform.

"Те, що на Росії вибухає, — то все наше", — саме так сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. І це факт", — сказав він.

Герман Сметанін розповів, що АТ "Укроборонпром" підписало низку контрактів з приватними виробниками. Переважно це стосується ліцензійного виробництва. Так, зокрема, йдеться про виробництво дронів. Керівник пояснив, що приватні підприємства не можуть забезпечити потрібну кількість, тому підписується ліцензійна угода і до виробництва залучаються підприємства АТ "Укроборонпром".

У березні цього року заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр заявляла, що українські виробники дронів вже здатні щомісяця виготовляти до 150 тисяч одиниць продукції. До кінця року країна може вийти на загальну цифру у 2 мільйони безпілотників.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна навчила дрони Magura збивати російські повітряні цілі.