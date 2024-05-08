"То, что на России взрывается, — это все наше": в Укроборонпром похвастались количеством производимых дронов

АО "Укроборонпром" подписало ряд контрактов с частными производителями

В 2024 году Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136. Также наше государство не отстает и в производстве других ударных беспилотников.

Об этом рассказал гендиректор АО "Укроборонпром" Герман Сметанин. Подробностями он поделился в интервью АрмияInform.

"То, что на России взрывается, — это все наше", — именно так сказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. И это факт", - сказал он.

Герман Сметанин рассказал, что АО "Укроборонпром" подписало ряд контрактов с частными производителями. В основном это касается лицензионного производства. Так, в частности, речь идет о производстве дронов. Руководитель пояснил, что частные предприятия не могут обеспечить нужное количество, поэтому подписывается лицензионное соглашение и к производству привлекаются предприятия АО "Укроборонпром".

В марте этого года заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Анна Гвоздяр заявляла, что украинские производители дронов уже способны ежемесячно производить до 150 тысяч единиц продукции. До конца года страна может выйти на общую цифру в 2 миллиона беспилотников.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина научила дроны Magura сбивать российские воздушные цели.