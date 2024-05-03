Украина получит от США дроны с огнестрельным оружием: что о них известно (фото)
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Выполняют задачи разного типа
Соединенные Штаты Америки передадут Украине ударные дроны с огнестрельным оружием на борту. Компания "Feloni Aero" объявила о готовности предоставить передовые решения по улучшению безопасности нашего государства.
Отмечается, что возможным это стало благодаря похвале закона о помощи Украины. Об этом сообщает Defence Industry Europe.
"Благодаря непреклонной поддержке со стороны правительства Соединенных Штатов, в том числе и недавнего законопроекта о расходах, мы готовы внести свой вклад в усилия Украины в области обороны, поставив передовые вооруженные БПЛА, которые переосмысливают парадигму современной войны", — сказал Тодд Данфи, генеральный директор Feloni Aero.
Дроны способны выполнять задачи разного типа: от разведки и наблюдения до точных ударов и захвата целей, эти дроны обеспечивают непревзойденную производительность и надежность в полевых условиях.
Есть два типа беспилотника:
- Felon 1.0, который вооружен 5,56 мм пушкой и предназначен для завоевания господства на небе. Он пригодится при проведении разведывательных миссий, охраны периметра или контртеррористических операций.
- Но беспилотник FelonX, оборудованный противотанковой ракетой Spike, компактен и достаточно грузоподъемный. Однако его точные технические характеристики не приводятся.
Заметим, что ракета Spike – достаточно эффективное противотанковое средство израильского производства, конкурирующее с такими системами как FGM-148 Javelin.
Ранее "Телеграф" писал, что украинский отечественный ВПК, который в последнее время демонстрирует незаурядную результативность и эффективность в производстве дронов и не только, должен сосредоточиться на производстве, усовершенствовании и модернизации своего оружия. Ведь своим оружием Украина уничтожила российский самолет А-50, а также Ту-22М3. Оба на расстоянии более 300 км.