Обошлись без союзников: в ГУР намекнули, чем уничтожили важнейшие российские цели

Украинское оружие способно поразить мир

Украинский отечественный ВПК, который в последнее время демонстрирует незаурядную результативность и эффективность в производстве дронов и не только, должен сосредоточиться на производстве, совершенствовании и модернизации своего оружия. Ведь именно своим оружием Украина уничтожила российский самолет А-50, а также Ту-22М3. Оба на расстоянии более 300 км.

Об этом заявил спикер ГУР МО Украины Андрей Юсов. Он отметил, что гнаться за иностранными системами Patriot или танками Abrams нет смысла, нужно развивать свое.

"Нам нужно делать не свои Patriot, а системы, которые мы можем производить, совершенствовать и модернизировать. Patriot очень дорогие и сложные в производстве. Как и Abrams. Но украинская школа танкового строительства, украинская школа производства, обслуживания и эксплуатации систем противовоздушной и противоракетной обороны, известная в мире. Мы продолжаем производство, ремонт и усовершенствование многих средств», — сказал Юсов.

Спикер ГУР МО Украины не стал прибегать к детальным объяснениям по украинским разработкам, однако отметил, что отдельные успехи в тех или иных спецоперациях достигались благодаря украинскому оружию, а не оружию союзников.

"Скажу так: чем-то был уничтожен российский самолет А-50, а также Ту-22М3 на расстоянии от украинской границы более 300 км. Без деталей, но это было сделано не оружием международных партнеров, а оружием, усовершенствованным украинскими специалистами", — подчеркнул Юсов.

Российский бомбардировщик Ту-22М3, в ночь на 19 апреля атаковавший Украину, сбили на расстоянии около 300 километров от украинской границы. Тогда в ГУР отмечали, что вражеский самолет удалось сбить теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет А-50.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о новой системе РЭБ, которую создали украинские разработчики. Сообщается, что есть сразу две модификации: одна система защищает от российских дронов позиции, другая – украинскую технику.