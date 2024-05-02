Обійшлися без союзників: в ГУР натякнули, чим знищили надважливі російські цілі

Українська зброя здатна вразити світ

Український вітчизняний ВПК, який останнім часом демонструє неабияку результативність та ефективність у виробництві дронів і не тільки, має зосередитися на виробництві, вдосконаленні та модернізації своєї зброї. Адже саме своєю зброєю Україна знищила російський літак А-50, а також Ту-22М3. Обидва на відстані понад 300 км.

Про це заявив спікер ГУР МО України Андрій Юсов. Він зазначив, що гнатися за іноземними системами Patriot чи танками Abrams немає сенсу, треба розвивати своє.

"Нам потрібно робити не свої Patriot, а системи, які ми можемо виробляти, вдосконалювати та модернізувати. Patriot дуже дорогі та складні у виробництві. Як і Abrams. Але українська школа танкового будівництва, українська школа виробництва, обслуговування та експлуатації систем протиповітряної та протиракетної оборони, відома у світі. Ми продовжуємо виробництво, ремонт та вдосконалення багатьох засобів", — мовив Юсов.

Спікер ГУР МО України не став вдаватися до детальних пояснень щодо українських розробок, однак зазначив, що окремі успіхи в тих чи інших спецопераціях досягалися завдяки українській зброї, а не зброї союзників.

"Скажу так: чимось було знищено російський літак А-50, а також Ту-22М3 на відстані від українського кордону понад 300 км. Без деталей, але це було зроблено не зброєю міжнародних партнерів, а зброєю, удосконаленою українськими фахівцями", — підкреслив Юсов.

Російський бомбардувальник Ту-22М3, який в ніч на 19 квітня атакував Україну, збили на відстані близько 300 кілометрів від українського кордону. Тоді в ГУР зазначали, що ворожий літак вдалося збити тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак А-50.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про нову систему РЕБ, яку створили українські розробники. Повідомляється, що є одразу дві модифікації: одна система захищає від російських дронів позиції, інша — українську техніку.