Український безпілотник WarDog може літати без GPS: характеристики та особливості

Дрон потрібен для розвідки

Україна має чимало ефективних розвідувальних та ударних дронів, але справжнім викликом є покращення технологій. Ворог намагається придушити безпілотники засобами РЕБ. Однак нові розробки, зокрема розвідувальний безпілотник WarDog, активно цьому протистоять.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що такі дрони вже виконують завдання на Запорізькому та Харківському напрямку, а також випробовували біля Краматорська. Саме там безпілотник продемонстрував вражаючий результат роботи в умовах подавлення GPS на висоті понад 50 метрів.

Окрім роботи під час придушення GPS-сигналу, дрон може керуватися ручним управлінням чи автопілотом або летіти у напівавтономному режимі. На автопілоті дрон здатний пролетіти до 30 км, а під ручним управлінням знаходиться в радіусі 10 км.

Швидкість WarDog розвиває від 43 до 54 км/год та може знаходитися в повітрі 60 хвилин. Військові відзначили стійкість дрона при сильних поривах вітру, що дає кращу "картинку" — дозволяє тримати фокусування кадру.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час однієї з атак в Росії дрон не тільки загрожував об'єкту, а й "співав". Після була не аби яка, а та, яку російська пропаганда називає "гімном люфтваффе".