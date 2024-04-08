Коаліцією дронів для України "рулить" Латвія: глава МЗС країни розповів "Телеграфу" деталі

Наші закордонні партнери знаються на виробництві безпілотників

Латвія найближчим часом відправить в Україну безпілотники власного виробництва на загальну суму 1 млн євро. До коаліції дронів, яку заснували спільно Рига та Лондон, долучилися вже десять держав, включаючи Австралію.

Про це у коментарі кореспондентці "Телеграфу" в Брюсселі розповів міністр закордонних справ Латвії Криш’яніс Каріньш.

"Ідея дуже проста: ми дивимося, які потреби має Україна, і що кожна країна може зробити, щоб допомогти. Ми допомагаємо координувати питання більшої кількості дронів для України: щоб їх можна було виробляти в Європі, Австралії чи Україні — для цього, можливо, потрібні просто гроші, а не матеріали. Але мета — допомогти зосередити підтримку союзників для України в цій одній сфері", — сказав міністр.

Він наголосив, що створюється усе більше коаліцій, сфокусованих на різних напрямах підтримки України. Наприклад, коаліція винищувачів F-16 чи коаліція з питань розмінування. Їх очолюють країни-союзники, що мають для цього відповідні ресурси та здібності.

"У Латвії немає F-16. Але ми маємо індустрію дронів. Це те, що ми можемо допомогти координувати. Усі долучаються і працюють, як можуть, заради однієї мети — щоб Україна перемогла, а Росія програла цю жахливу загарбницьку війну", — підкреслив Криш’яніс Каріньш.

За даними державного мовника LSM, головними гравцями на латвійському ринку безпілотників є два виробники дронів "подвійного призначення" — і громадянського, і військового. Мова про Edge Autonomy Riga и Atlas Aerospace. Ще три компанії, можливо, розпочнуть виробництво протягом 2024 року.

Глава МЗС також розповів, що Латвія активно інвестує у власну оборону, проте європейські країни все ще далекі від тих обсягів, які вкладає РФ.

"Ми зараз прагнемо збільшити нашу оборонну промисловість. Ми створили державну компанію, яка фінансується, щоб допомогти координувати роботу і отримати більше інвестицій. Ми бачимо, що Росія стоїть на "воєнних рейках". Вони витрачають 40% свого бюджету на оборону та внутрішню безпеку. Європа далека від подібного, — заявив Каріньш. — Але ми дуже зацікавлені в тому, щоб зробити нашу оборонну промисловість більш надійною, аби мати можливість допомагати Україні, але також для того, щоб зробити НАТО та європейську безпеку більш міцними на шляху до майбутнього".

Раніше Латвія ухвалила рішення збільшити витрати на оборонний сектор до 2,5% свого ВВП. Водночас цього року підтримка Латвійською республікою України перевищить 200 млн євро, а військова допомога становитиме приблизно 112 млн євро, що складатиме близько 0,25% ВВП Латвії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що міністр закордонних справ Британії Девід Камерон закликав віддати Україні зброю, термін придатності якої спливає.