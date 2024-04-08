Коалицией дронов для Украины "рулит" Латвия: глава МИД страны рассказал "Телеграфу" детали

Наши зарубежные партнеры разбираются в производстве беспилотников

Латвия в ближайшее время отправит в Украину беспилотники собственного производства на общую сумму 1 млн. евро. К коалиции дронов, которую основали совместно Рига и Лондон, присоединились уже десять государств, включая Австралию.

Об этом в комментарии корреспондент "Телеграфа" в Брюсселе рассказал министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

"Идея очень проста: мы смотрим, какие нужды у Украины, и что каждая страна может сделать, чтобы помочь. Мы помогаем координировать вопросы большего количества дронов для Украины: чтобы их можно было производить в Европе, Австралии или Украине — для этого, возможно, нужны просто деньги, а не материалы. Но цель — помочь сосредоточить поддержку союзников для Украины в этой сфере", — сказал министр.

Он подчеркнул, что создается все больше коалиций, сфокусированных на разных направлениях поддержки Украины. Например, коалиция истребителей F-16 или коалиция по разминированию. Их возглавляют страны-союзники, обладающие для этого соответствующими ресурсами и способностями.

"У Латвии нет F-16. Но у нас есть индустрия дронов. Это то, что мы можем помочь координировать. Все присоединяются и работают, как могут, ради одной цели — чтобы Украина победила, а Россия проиграла эту ужасную захватническую войну", — подчеркнул Кришьянис Кариньш.

По данным государственного вещателя LSM, главными игроками на латвийском рынке беспилотников являются два производителя дронов "двойного назначения" — и гражданского, и военного. Речь об Edge Autonomy Riga и Atlas Aerospace. Еще три компании, возможно, приступят к производству в течение 2024 года.

Глава МИД также рассказал, что Латвия активно инвестирует в собственную оборону, однако европейские страны все еще далеки от объемов, которые вкладывает РФ.

"Мы сейчас стремимся увеличить нашу оборонную промышленность. Мы создали государственную компанию, которая финансируется, чтобы помочь координировать работу и получить больше инвестиций. Мы видим, что Россия стоит на "военных рельсах". Они тратят 40% своего бюджета на оборону и внутреннюю безопасность. Европа далека от подобного, — заявил Кариньш. — Но мы очень заинтересованы в том, чтобы сделать нашу оборонную промышленность более надежной, чтобы иметь возможность помогать Украине, но также для того, чтобы сделать НАТО и европейскую безопасность более прочными на пути к будущему".

Ранее Латвия приняла решение увеличить расходы на оборонный сектор до 2,5% своего ВВП. В то же время, в этом году поддержка Латвийской республикой Украины превысит 200 млн евро, а военная помощь составит примерно 112 млн евро, что составит около 0,25% ВВП Латвии.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что министр иностранных дел Британии Дэвид Камерон призвал отдать Украине оружие, срок годности которого истекает.