"Скоро их почувствуют враги": Сырский ознакомился с новейшими украинскими дронами и роботизированными системами (фото)

Мотивированные технические команды постоянно работают над улучшением своих продуктов

Главком ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым ознакомились с новейшими разработками украинских производителей. Среди них дроны и роботизированные комплексы.

Об этом сообщил Сырский на своей странице в Facebook. Он отметил, что любые роботизированные системы помогают сохранять жизнь людей на поле боя, в частности, роботизированные системы для эвакуации раненых, когда каждая минута критически важна. Особое внимание генерал обратило на боевые роботизированные платформы, которые вскоре будут массово участвовать в боевых действиях.

"Мотивированные технические команды постоянно работают над улучшением своих продуктов, уже применяемых в войсках и развивающих стартапы на основании поставленных нами задач для достижения тактических и оперативных целей. Речь идет не только о дронах наземного и воздушного базирования, но и о роботизированных комплексах, которые могут выполнять задачи (раз)минирования, дистанционно управляемых ударных платформ и другие разработки, которые мы с вами вскоре еще только увидим в работе. Почувствуют их и наши враги", — отметил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что главком Сырский вмешался в резонансное дело с повесткой журналисту "Слідство.Інфо".