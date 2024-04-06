Обстановка сложная: Сырский рассказал, удалось ли оккупантам прорваться в Часов Яр

ВСУ имеют определенные тактические успехи на Купянском и Лиманском направлениях.

Ситуация вокруг Часового Яра обостряется, однако город под контролем ВСУ. Все попытки противника прорваться в населенный пункт потерпели неудачу.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, наиболее жесткие бои на сегодняшний день продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часового Яра.

Главнокомандующий подчеркнул, что российская армия использует преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах. Таким образом, оккупанты пытаются достичь своей цели по выходу на административную границу Донецкой области.

"Враг продолжает ведение наступательных действий денно и нощно, применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники. На отдельных направлениях пытается вести штурмовые действия в пешем порядке, волнами, от взвода до роты, иногда батальона", — говорит Сырский.

Главнокомандующий докладывает, что сложная ситуация на Бахмутском направлении в районах восточнее Часового Яра и Клещевки; на Авдеевском – в районах Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском – в районе Новомихайловки. Враг пытается прорвать оборону ВСУ.

Кроме того, ситуация также остается напряженной на Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях.

"Так, на Лиманском направлении противник ведет локальные наступательные действия в районах Белогоровки, Веселого; на Ореховском – в районах Роботино и Вербового с целью восстановления утраченного положения; на Херсонском – пытается вытеснить наши войска из плацдарма на левом берегу реки Днепр в районе Крынки", – говорит Сырский.

Он отметил, что успеха у оккупантов на этих направлениях нет. Однако у ВСУ есть определенные тактические успехи на Купянском и Лиманском направлениях.

"Силы обороны продолжают устойчиво удерживать занимаемые рубежи и позиции, истощать врага, наносить ему значительные потери в личном составе, вооружении и военной технике", — добавил главнокомандующий.

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