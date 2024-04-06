Обстановка складна: Сирський розповів, чи вдалося окупантам прорватися у Часів Яр

ЗСУ мають певні тактичні успіхи на Куп'янському та Лиманському напрямках

Ситуація навколо Часового Яру загострюється, проте місто під контролем ЗСУ. Всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру.

Головнокомандувач наголосив, що російська армія використовує перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах. Таким чином окупанти намагаються досягти своєї мети щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.

"Ворог продовжує ведення наступальних дій вдень і вночі, застосовуючи штурмові групи за підтримки бронетехніки. На окремих напрямках намагається вести штурмові дії в пішому порядку, хвилями, від взводу до роти, інколи батальйону", — каже Сирський.

Головнокомандувач доповідає, що складна ситуація на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки; на Авдіївському – в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського; на Новопавлівському – в районі Новомихайлівки. Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ.

Окрім цього, ситуація також залишається напруженою на Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках.

"Так, на Лиманському напрямку противник веде локальні наступальні дії в районах Білогорівки, Веселого; на Оріхівському – в районах Роботине та Вербового з метою відновлення втраченого положення; на Херсонському – намагається витіснити наші війська з плацдарму на лівому березі ріки Дніпро в районі Кринки", — каже Сирський.

Він зауважив, що успіху в окупантів на цих напрямках не має. Проте ЗСУ мають певні тактичні успіхи на Куп'янському та Лиманському напрямках.

"Сили оборони продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, виснажувати ворога, завдавати йому значних втрат в особовому складі, озброєнні та військовій техніці", — додав головнокомандувач.

Раніше "Телеграф" писав, що в НАТО прогнозують значні зміни на фронті вже з наступного тижня.