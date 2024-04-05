Росія атакує на декількох напрямках: в НАТО прогнозують зміни на фронті

У районі Роботиного РФ послабила тиск

Російська армія продовжує у своєму темпі просуватися на Донецькому та Луганському напрямках. Проте вже з наступного тижня ситуація може змінитися, адже є висока ймовірність збільшення інтенсивності бойових дій.

Про це пише ERR, цитуючи розвідувальний центр Сил оборони Естонії, яка є членом НАТО. У своєму щотижневому зведені вони зазначили, що ворог розпочав реорганізацію військ на всій лінії фронту.

На думку естонської розвідки, поліпшення погодних умов та збільшення кількості механізованих підрозділів, сприятиме наростанню інтенсивність бойових дій. Також може зрости загроза на північному сході України.

На північному напрямку ворожа армія, за даними розвідки, не планує посилення наступальних дій, але бомбардування та мінування територій відбуватиметься.

На Луганському напрямку російські війська продовжують наступ на лінії Куп'янськ-Макіївка-Сіверськ. Проте значних успіхів досягнуто не було. В Авдіївському районі на лінії фронту істотних змін також не спостерігається. Проте цей напрямок і досі залишається основним у наступальних діях ЗС РФ.

За даними естонської розвідки, на захід від міста Бахмут окупантам вдалось незначно просунутися. Вони продовжують тиск на Часів Яр, однак без особливих успіхів. На заході та південному заході від Донецька ЗС РФ шукають слабкі місця в українській обороні.

У зведенні розвідцентру члена НАТО зазначено, що у районі Роботиного Росія послабила тиск. ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на східному березі Дніпра.

Раніше "Телеграф" писав, що в Офісі президента України назвали напрямок наступу росіян влітку. Також розповіли, коли він почнеться.