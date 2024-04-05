Росіяни увійшли до передмістя ще одного міста на Донбасі? Що кажуть у ЗСУ

Ситуація у районі дуже важка

Українські військові прокоментували інформацію росіян про те, що вони нібито увійшли до передмістя Часового Яру, за який прямо зараз йдуть бої. Там підтвердили, що бої у цьому районі справді ведуться, однак у цей же час закликали не вірити російським повідомленням.

Про це пише Reuters, посилаючись на слова речника східного командування Андрія Задубінного. За його словами, ситуація на цьому напрямку "дуже важка".

"Ситуація там дуже важка, бої продовжуються, але їх (російських військ) там немає. Не вірте російським повідомленням", — сказав він.

Зазначимо, що раніше російське агентство новин РІА процитувало радника призначеного Росією "глави регіону", який заявив, що російські війська нібито перебувають у передмісті Часового Яру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські загарбники зайшли на висоти міста Годинник Яр Донецької області. Аналітик проєкту DeepState Роман Погорілий сказав, чим це загрожує.