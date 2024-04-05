Россияне вошли в пригород еще одного города на Донбассе? Что говорят в ВСУ

Ситуация в районе очень тяжелая

Украинские военные прокомментировали информацию россиян о том, что они якобы вошли в пригород Часового Яра, за который прямо сейчас идут бои. Там подтвердили, что бои в этом районе действительно ведутся, однако в это же время призвали не верить российским сообщениям.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на слова пресс-секретаря восточного командования Андрея Задубинного. По его словам, ситуация на данном направлении "очень тяжелая".

"Ситуация там очень тяжелая, бои продолжаются, но их (российских войск) там нет. Не верьте российским сообщениям", — сказал он.

Отметим, что ранее российское агентство новостей РИА процитировало советника назначенного Россией "главы региона", заявившего, что российские войска якобы находятся в пригороде Часового Яра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские захватчики зашли на высоты города Часов Яр Донецкой области. Аналитик проекта DeepState Роман Погорелый сказал, чем это грозит.