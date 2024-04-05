Россия атакует на нескольких направлениях: в НАТО прогнозируют изменения на фронте

В районе Работиного РФ ослабила давление

Российская армия продолжает в своем темпе продвигаться на Донецком и Луганском направлениях. Однако уже со следующей недели ситуация может измениться, ведь высока вероятность увеличения интенсивности боевых действий.

Об этом пишет ERR, цитируя разведывательный центр сил обороны Эстонии, которая является членом НАТО. В своем еженедельном своде они отметили, что враг приступил к реорганизации войск на всей линии фронта.

По мнению эстонской разведки, улучшение погодных условий и увеличение количества механизированных подразделений будет способствовать нарастанию интенсивности боевых действий. Также может увеличиться угроза на северо-востоке Украины.

На северном направлении вражеская армия, по данным разведки, не планирует ужесточения наступательных действий, но бомбардировка и минирование территорий будет происходить.

В Луганском направлении российские войска продолжают наступление на линии Купянск-Макеевка-Северск. Однако значительных успехов достигнуто не было. В Авдеевском районе на линии фронта существенных изменений тоже не наблюдается. Однако это направление до сих пор остается основным в наступательных действиях ВС РФ.

По данным эстонской разведки, западнее города Бахмут оккупантам удалось незначительно продвинуться. Они продолжают давление на Часовой Яр, однако без особых успехов. На западе и юго-западе от Донецка ВС РФ ищут слабые места в украинской обороне.

В своде разведцентра члена НАТО отмечено, что в районе Работиного Россия ослабила давление. ВСУ продолжают удерживать плацдарм на восточном берегу Днепра.

Ранее "Телеграф" писал, что в Офисе президента Украины назвали направление наступления россиян летом. Также рассказали, когда оно начнется.