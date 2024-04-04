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Россияне активно штурмуют три направления, а на одном – затишье: что происходит на фронте (карта)

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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ВСУ сдерживают вражеские войска, хотя ситуация сложная Новость обновлена 04 апреля 2024, 10:02
ВСУ сдерживают вражеские войска, хотя ситуация сложная. Фото Коллаж "Телеграфа"

Враг продолжает массированно давить на востоке

В четверг, 4 апреля, начался 771-й день полномасштабной войны России против Украины, за последние сутки на фронте произошло 65 боевых столкновений. Больше всего атак было отражено на Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

За последние сутки зафиксировано затишье на Ореховском направлении, где враг не вел наступательных действий. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в утренней сводке.

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После длительного затишья несколько активизировались боевые действия на Купянском направлении. Враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Андреевка Луганской области, но Силы обороны отразили атаку.

Купянское направление на DeepStateMAP
Россияне снова пытаются наступать

На Лиманском направлении враг совершил 5 попыток прорвать оборону ВСУ, но без успехов. Россияне пытались продвинуться в районе населённого пункта Терны Донецкой области.

Лиманское направление на DeepStateMAP, ситуация на 04.04
ВС РФ давят, а Силы обороны дают достойный отпор

За последние сутки на Бахмутском направлении Силы обороны отразили 14 вражеских атак. Вооруженные силы РФ хотели улучшить свое тактическое положение и вели штурмовые действия вблизи населенных пунктов Спирное, Выемка, Клещиевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

Ситуация на Бахмутском направлении 4 апреля 2024
Ситуация сложная, однако ВСУ держат оборону

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 15 атак. Враг пытался выбить украинских военных с их позиций, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Бердичи, Уманское и Яснобродовка Донецкой области.

Авдеевское направление на DeepStateMAP, ситуация на 04.04.24
Россиянам не удается прорваться на Авдеевском направлении

Наиболее горячим участком фронта остается Новопавловское направление. За последние сутки ВСУ отбили 22 атаки. Россияне при поддержке авиации пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное и Водяное.

Новопавловское направление на DeepStateMAP
На этом направлении было больше атак за последние сутки

На Херсонском направлении за последние сутки совершено 7 атак на позиции ВСУ на левобережье Днепра. Без успехов для врага.

Херсонское направление на DeepStateMAP на утро 4 апреля 2024
Россияне активизировались в этом направлении

Отметим, что в Генштабе также отчитываются о ситуации на направлениях, где не ведутся боевые действия. Это Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления. Силы обороны на указанных участках ведут охрану государственной границы. На Северском и Слобожанском направлениях действуют вражеские ДРГ.

Ранее "Телеграф" сообщал, как изменилась карта фронта в марте 2024 года. ВСУ удалось остановить наступление россиян.

Теги:
#Карта #Война #Боевые действия #Генштаб #ВСУ