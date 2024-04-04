Россияне активно штурмуют три направления, а на одном – затишье: что происходит на фронте (карта)

Враг продолжает массированно давить на востоке

В четверг, 4 апреля, начался 771-й день полномасштабной войны России против Украины, за последние сутки на фронте произошло 65 боевых столкновений. Больше всего атак было отражено на Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

За последние сутки зафиксировано затишье на Ореховском направлении, где враг не вел наступательных действий. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в утренней сводке.

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После длительного затишья несколько активизировались боевые действия на Купянском направлении. Враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Андреевка Луганской области, но Силы обороны отразили атаку.

Россияне снова пытаются наступать

На Лиманском направлении враг совершил 5 попыток прорвать оборону ВСУ, но без успехов. Россияне пытались продвинуться в районе населённого пункта Терны Донецкой области.

ВС РФ давят, а Силы обороны дают достойный отпор

За последние сутки на Бахмутском направлении Силы обороны отразили 14 вражеских атак. Вооруженные силы РФ хотели улучшить свое тактическое положение и вели штурмовые действия вблизи населенных пунктов Спирное, Выемка, Клещиевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

Ситуация сложная, однако ВСУ держат оборону

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 15 атак. Враг пытался выбить украинских военных с их позиций, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Бердичи, Уманское и Яснобродовка Донецкой области.

Россиянам не удается прорваться на Авдеевском направлении

Наиболее горячим участком фронта остается Новопавловское направление. За последние сутки ВСУ отбили 22 атаки. Россияне при поддержке авиации пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное и Водяное.

На этом направлении было больше атак за последние сутки

На Херсонском направлении за последние сутки совершено 7 атак на позиции ВСУ на левобережье Днепра. Без успехов для врага.

Россияне активизировались в этом направлении

Отметим, что в Генштабе также отчитываются о ситуации на направлениях, где не ведутся боевые действия. Это Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления. Силы обороны на указанных участках ведут охрану государственной границы. На Северском и Слобожанском направлениях действуют вражеские ДРГ.

Ранее "Телеграф" сообщал, как изменилась карта фронта в марте 2024 года. ВСУ удалось остановить наступление россиян.