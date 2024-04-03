Два за сутки: ВСУ уничтожили российские "Солнцепеки", чем страшно это оружие (видео)

ТОС разорвало на атомы

Украинская армия продолжает разгром российских "Солнцепеков". Еще сразу несколько единиц оружия, которым гордились в РФ, сгорело на фронте.

Об это свидетельствуют соответствующие видео в сети. Один из них был уничтожен воинами 63-ей и 60-й ОМБр с помощью дронов-камикадзе.

"Две недели отслеживания и в результате совместной работы таки удалось уничтожить! Эта РСЗО была защищена средствами РЭБ и приносила немало вреда нашим бойцам на позициях, но теперь от нее осталась лишь груда металла и пепел", — рассказывают защитники.

Второй "Солнцепек" уничтожили воины НГУ "Азов" с помощью тепловизионных FPV.

"В результате удара по пусковой ТОС разорвало на атомы, экипаж можно везти на россию в одном спичечном коробке", — комментирует известный волонтер Стерненко.

Оба уничтожения произошли всего за одни сутки.

Что такое Солнцепек

ТОС "Солнцепек" — это российская система вооружения, предназначенная для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений объёмным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.

Чем опасна данная огнеметная система

Уничтожение цели происходит путём воздействия на неё высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления, которое создаётся при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.

Термобарический боеприпас ТОС формирует облако взрывчатой ​​смеси и затем взрывает ее. После мгновенной детонации атмосферное давление в облаке резко подскакивает, чтобы затем так же стремительно упасть примерно на 160 мм ртутного столба. В результате даже если кому-то удалось уцелеть после самого взрыва, такой резкий перепад давления практически гарантированно приводит к гибели от разрыва внутренних органов. Из-за страшных последствий боевого применения эти установки часто сравнивают с тактическим ядерным оружием.

Также необходимо напомнить, что у самой России таких огнеметов не так много. Точные данные об этом неизвестны, однако в 2018 сообщалось о намерении разместить в войсках 72 огнемётные системы. Таким образом получается, что Украина уничтожила или захватила уже внушительную часть этого оружия. Например, по состоянию на начало января 2024-го года РФ потеряла 24 такие машины. И это только верифицированные данные. Согласно не верифицированной информации потери уже тогда превышали 32 единицы.

По подсчетам Forbes, одна такая установка стоит 15 миллионов долларов (почти полтора миллиарда российских рублей).

Напомним, как ранее мы писали, один из первых "Солнцепеков" ВСУ затрофеили еще в начале 2022 года.