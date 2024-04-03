Два за добу: ЗСУ знищили російські "Сонцепьоки", чим страшна ця зброя (відео)

ТОС розірвало на атоми

Українська армія продовжує розгром російських "Сонцепьоків". Ще одразу кілька одиниць зброї, якою пишалися в РФ, згоріло на фронті.

Про це свідчать відповідні відео у мережі. Один з них був знищений воїнами 63-ї та 60-ї ОМБр за допомогою дронів-камікадзе.

"Два тижні відстеження і в результаті спільної роботи таки вдалося знищити! Ця РСЗВ була захищена засобами РЕБ і завдавала чимало шкоди нашим бійцям на позиціях, але тепер від неї залишилася лише купа металу та попіл", — розповідають захисники.

Другий "Сонцепьок" знищили воїни НГУ "Азов" за допомогою тепловізійних FPV.

"Внаслідок удару по пусковій ТОС розірвало на атоми, екіпаж можна везти на росію в одній сірниковій коробці", — коментує відомий волонтер Стерненко.

Обидва знищення сталися всього за одну добу.

Що таке Сонцепьок

ТОС "Сонцепьок" — це російська система озброєння, призначена для виведення з ладу легкоброньованої та автомобільної техніки, підпалу та руйнування будівель та споруд об’ємним вибухом, а також знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах.

Чим небезпечна дана вогнеметна система

Знищення цілі відбувається шляхом впливу на неї високої температури, уламків, ударної хвилі та надлишкового тиску, що створюється при масованому застосуванні некерованих реактивних снарядів у термобаричному та димозапальному спорядженнях.

Термобаричний боєприпас ТГС формує хмару вибухової суміші і потім підриває її. Після миттєвої детонації атмосферний тиск у хмарі різко підскакує, щоб потім стрімко впасти приблизно на 160 мм ртутного стовпа. У результаті навіть якщо комусь вдалося вціліти після вибуху, такий різкий перепад тиску практично гарантовано призводить до загибелі від розриву внутрішніх органів. Через страшні наслідки бойового застосування ці установки часто порівнюють із тактичною ядерною зброєю.

Також необхідно нагадати, що в Росії таких вогнеметів не так багато. Точні дані про це невідомі, однак у 2018-му повідомлялося про намір розмістити у військах 72 вогнеметні системи. Таким чином виходить, що Україна знищила чи захопила вже значну частину цієї зброї. Наприклад, станом на початок січня 2024 року РФ втратила 24 такі машини. І це лише верифіковані дані. Згідно з не верифікованою інформацією, втрати вже тоді перевищували 32 одиниці.

За підрахунками Forbes, така установка коштує 15 мільйонів доларів (майже півтора мільярда російських рублів).

Нагадаємо, як раніше ми писали, один із перших "Сонцепеків" ЗСУ затрофеїли ще на початку 2022 року.