Як у 2022-му: у Росії на фронті втрати одного з видів техніки зросли до рекордних показників

Росіяни й у квітні продовжують втрачати дуже багато цієї техніки

За минулий місяць (березень 2024 року) росіяни втратили величезну кількість своїх БМП. Більше, ніж зараз, окупанти втрачали аж у жовтні 2022 року.

Про це свідчать дані OSINT-аналітиків. За їхньою інформацією, лише візуально за березень 2024 року вдалося підтвердити знищення 262 одиниць російських БМП. Це найбільші втрати цих бронемашин за останні 17 місяців.

Більше БМП РФ втрачала аж у жовтні 2022 року – 320 одиниць. А абсолютний рекорд за все повномасштабне вторгнення було встановлено у вересні 2022 року – 386 БМП.

Мало того, росіяни продовжують втрачати дуже багато цієї техніки. Тільки за 1 квітня вони втратили в боях рекордну кількість БМП – 34 одиниці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в окупантів на фронті зросли втрати автомобільного транспорту. У лютому 2024-го взагалі було встановлено рекорд за весь час повномасштабної війни. Ця тенденція продовжує зберігатися і вже у березні ця категорія втрат була знову найвиразнішою.