Укр

Как в 2022-ом: у России на фронте потери одного из видов техники выросли до рекордных показателей

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Россия теряет огромное количество своих БМП (иллюстрация) Новость обновлена 03 апреля 2024, 10:53
Россия теряет огромное количество своих БМП (иллюстрация). Фото Открытые источники

Россияне и в апреле продолжают терять огромное количество данной техники

За прошлый месяц (март 2024) россияне потеряли огромное количество своих БМП. Больше, чем сейчас, оккупанты теряли аж в октябре 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные OSINT-аналитиков. По их информации, только визуально за март 2024 года удалось подтвердить уничтожение 262 единиц российских БМП. Это самые большие потери данных бронемашин за последние 17 месяцев.

Больше БМП РФ теряла аж в октябре 2022 года — 320 единиц. А абсолютный рекорд за все полномасштабное вторжение был установлен в сентябре 2022 года — 386 БМП.

Более того, россияне продолжают терять огромное количество данной техники. Только за 1 апреля они потеряли в боях рекордное количество БМП — 34 единицы.

Напомним, ранее мы писали о том, что у оккупантов на фронте выросли потери автомобильного транспорта. В феврале 2024-го и вовсе был установлен рекорд за все время полномасштабной войны. Эта тенденция продолжает сохраняться и уже в марте эта категория потерь была снова самой выразительной.

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