Росіяни активно штурмують три напрямки, а на одному ― затишшя: що відбувається на фронті (карта)

Ворог продовжує масовано тиснути на сході

У четвер, 4 квітня, розпочався 771-й день повномасштабної війни Росії проти України, за останню добу на фронті відбулось 65 бойових зіткнень. Найбільше атак було відбито на Новопавлівському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

За останню добу зафіксовано затишшя на Оріхівському напрямку, де ворог не вів наступальних дій. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні.

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Після тривалого затишшя дещо активізувались бойові дії на Куп’янському напрямку. Ворог намагався просунутись в районі населеного пункту Андріївка Луганської області, але Сили оборони відбили атаку.

Росіяни знову намагаються наступати

На Лиманському напрямку ворог здійснив 5 спроб прорвати оборону ЗСУ, проте без успіхів. Росіяни намагались просунутись в районі населеного пункту Терни Донецької області.

ЗС РФ тиснуть, та Сили оборони дають гідну відсіч

За останню добу на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих атак. Збройні сили РФ хотіли покращити своє тактичне положення та вели штурмові дії поблизу населених пунктів Спірне, Виїмка, Кліщіївка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

Ситуація складна, проте ЗСУ тримають оборону

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 15 атак. Ворог намагався вибити українських військових з їхніх позицій, намагаючись просунутись в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Бердичі, Уманське та Яснобродівка Донецької області.

Росіянам не вдається прорватись на Авдіївському напрямку

Найбільш гарячою ділянкою фронту залишається Новопавлівський напрямок. За останню добу ЗСУ відбили 22 атаки. Росіяни, за підтримки авіації, намагались просунутись в районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне та Водяне.

На цьому напрямку було найбільше атак за останню добу

На Херсонському напрямку за останню добу здійснено 7 атак на позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра. Без успіхів для ворога.

Росіяни активізувались на цьому напрямку

Зазначимо, що у Генштабі також звітують про ситуацію на напрямках, де не ведуться бойові дії. Це Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки. Сили оборони на вказаних ділянках ведуть охорону державного кордону. На Сіверському та Слобожанському напрямках діють ворожі ДРГ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як змінилась карта фронту у березні 2024 року. ЗСУ вдалось зупинити наступ росіян.