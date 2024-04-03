Таке вже було: у Повітряних силах розповіли, чи готові збивати ракети з території Білорусі

ЗСУ готові зробити все необхідне для захисту повітряного простору

Україна готова до відображення будь-якої потенційної повітряної атаки з території Білорусі. А засоби ППО готові зробити все необхідне, щоб убезпечити повітряний простір.

Про це розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш у коментарі "Еспресо". За його словами, росіяни вже використовували Білорусь для атак по Україні, а тому ЗСУ готові до всього.

Він зазначив, що якщо існуватиме загроза з території Білорусі, то ПС ЗСУ зробить усе можливе для захисту свого повітряного простору.

При цьому він нагадав, що українські сили вже показали усьому світу, що можуть проводити унікальні операції, у тому числі на території противника.

"Ми повинні розуміти, що авіація як рід військ є високомобільною частиною армії, яка здатна швидко переміщатися на великі дистанції. Білорусь уже дозволяла РФ атакувати Україну зі своєї території. Тому сьогодні ми повинні бути готові до будь-яких дій противника, у тому числі удару по повітряних цілях ворога", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, білоруський диктатор Олександр Лукашенко 2 квітня заявив, що його країна "не хоче воювати", але вже розпочинає підготовку до війни.