Такое уже было: в Воздушных силах рассказали, готовы ли сбивать ракеты с территории Беларуси

ВСУ готовы сделать все необходимое для защиты воздушного пространства

Украина готова к отражению любой потенциальной воздушной атаки с территории Беларуси. А средства ПВО готовы сделать все необходимое, чтобы обезопасить воздушное пространство.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Илья Евлаш в комментарии "Эспресо". По его словам, россияне уже использовали Беларусь для атак по Украине, а потому ВСУ готовы ко всему.

Он отметил, что если будет существовать угроза с территории Беларуси, то ВС ВСУ сделают все возможное для защиты своего воздушного пространства.

При этом он напомнил, что украинские силы уже показали всему миру, что могут проводить уникальные операции, в том числе и на территории противника.

"Мы должны понимать, что авиация как род войск является высокомобильной частью армии, которая способна быстро перемещаться на большие дистанции. Беларусь уже позволяла РФ атаковать Украину со своей территории. Поэтому сегодня мы должны быть готовы к любым действиям противника, в том числе — удара по воздушным целям врага", — сказал он.

Как сообщалось ранее, белорусский диктатор Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что его страна "не хочет воевать", но уже начинает подготовку к войне.