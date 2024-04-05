Подготовка уже продолжается: у Зеленского назвали направление наступления россиян летом и когда оно начнется

Партнерам необходимо усилить поддержку Украины уже сейчас

Российские масштабные атаки на объекты критической инфраструктуры Украины являются частью подготовки России к летнему наступлению. И одной из наиболее вероятных целей может стать Харьков.

Об этом сказал в интервью Politico глава Офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что удары россиян были направлены именно на ослабление Украины перед новым наступлением оккупантов.

Харьков может быть вероятным направлением этого наступления. И этот город больше всего страдает от особо масштабных обстрелов.

"Мы знаем, что Путин готовит новую волну мобилизации. Мы считаем, что новые контрнаступательные операции россиян могут начаться в конце мая или начале июня. Конечно, мы должны быть к этому готовы. Нам все еще критически нужны дополнительные системы противовоздушной обороны, потому что без них невозможно защитить наши города", — сказал Ермак.

Глава ОП призвал партнеров предоставить Украине дополнительные средства ПВО для защиты городов и линии столкновения, а также для защиты от ударов КАБами, активно используемых оккупантами на фронте.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, Россия действительно готовит летнее наступление. Новая наступательная операция россиян начнется в мае-июне и враг будет пытаться наступать в течение всего лета. Также россияне распространяют фейки о наступлении на Харьков.