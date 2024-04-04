Россия готовит новое наступление, но...: в СНБО озвучили сроки и указали на важную деталь

В СМИ уже давно обсуждается возможное направление удара РФ

Россия действительно готовит летнее наступление. В то же время россияне распространяют фейки о наступлении на Харьков.

Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. По его словам, новая наступательная операция россиян начнется в мае-июне и враг будет пытаться наступать в течение всего лета.

"Наступление россиян может происходить на Угледарском, Часовоярском направлениях, также у них есть намерение дойти до Краматорска и Славянска, это не секрет. Параллельно они прощупывают нашу оборону у Синьковки на Купянском направлении. С нашей стороны сейчас строятся оборонные фортификационные рубежи, удается максимально сдерживать врага по Авдеевскому и другим направлениям", — подчеркнул Коваленко.

В то же время он отметил, что группировка в 350 тысяч россиян для наступления на Харьков, о которой писали СМИ, "не существует в природе". Также, по словам руководителя ЦПД, нет признаков подготовки логистики для таких действий врага.

"Не может взяться с воздуха сотня тысяч военных. Их банально нужно где-то разместить, построить соответствующую логистику, чтобы они могли наступать, а этого нет", — отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что вероятные наступательные действия врага предсказуемы, и причин для панических настроений нет. Однако Коваленко допускает определенное продвижение врага в случае промедления с оказанием Украине западной помощи.

Напомним, ранее российское оппозиционное издание "Медуза" распространило информацию от "источников в кремлевских кругах" о том, что они сходятся во мнении, что Путин якобы хочет наступать на Харьков. В то же время в ВСУ уверены, что у РФ нет шансов для реализации планов по захвату Харькова.