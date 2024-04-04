Росія готує новий наступ, але…: в РНБО озвучили терміни та вказали на важливу деталь

У ЗМІ вже давно обговорюють можливий напрямок удару РФ

Росія справді готує літній наступ. Водночас росіяни розповсюджують фейки про наступ на Харків.

Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. За його словами, нова наступальна операція росіян розпочнеться у травні-червні і ворог буде намагатися наступати протягом всього літа.

"Наступ росіян може відбуватися на Вугледарському, Часовоярському напрямках, також у них є намір дійти до Краматорська і Слов’янська, це не секрет. Паралельно вони промацують нашу оборону біля Синьківки на Куп’янському напрямку. З нашого боку зараз будуються оборонні фортифікаційні рубежі, вдається максимально стримувати ворога на Авдіївському та інших напрямках", — підкреслив Коваленко.

Водночас він зазначив, що угруповання в 350 тисяч росіян для наступу на Харків, про яке писали ЗМІ, "не існує в природі". Також за словами керівника ЦПД, немає ознак підготовки логістики для таких дій ворога.

"Не може взятися з повітря сотня тисяч військових. Їх банально потрібно десь розмістити, збудувати відповідну логістику, щоб вони могли наступати, а цього немає", — зазначив Коваленко.

Він наголосив, що ймовірні наступальні дії ворога є передбачуваними, і причин для панічних настроїв немає. Однак Коваленко допускає певне просування ворога у разі зволікання з наданням Україні західної допомоги.

Нагадаємо, раніше російське опозиційне видання "Медуза" поширило інформацію "джерел у кремлівських колах" про те, що вони сходяться на думці, що Путін нібито хоче наступати на Харків. Водночас у ЗСУ впевнені, що РФ не має шансів для реалізації планів із захоплення Харкова.