Підготовка вже триває: у Зеленського назвали напрямок наступу росіян влітку та коли він почнеться

Партнерам необхідно посилити підтримку України вже зараз

Російські масштабні атаки на обʼєкти критичної інфраструктури Україні є частиною підготовки Росії до великого літнього наступу. І однією з найбільш ймовірних цілей може стати саме Харків.

Про це сказав в інтерв'ю Politico очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Він зауважив, що удари росіян були спрямовані саме на послаблення України перед новим наступом окупантів.

Харків може бути ймовірним напрямком цього наступу. І це місто чи не найбільше потерпає від особливо масштабних обстрілів.

"Ми знаємо, що Путін готує нову хвилю мобілізації. Ми вважаємо, що нові контрнаступальні операції росіян можуть початися в кінці травня або на початку червня. Звичайно, ми повинні бути до цього готові. Нам все ще критично потрібні додаткові системи протиповітряної оборони, тому що без них неможливо захистити наші міста", — сказав Єрмак.

Глава ОП закликав партнерів надати Україні додаткові засоби ППО для захисту міст та лінії зіткнення, а також для захисту від ударів КАБами, які окупанти активно використовують на фронті.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, Росія справді готує літній наступ. Нова наступальна операція росіян розпочнеться у травні-червні і ворог буде намагатися наступати протягом всього літа. Також росіяни розповсюджують фейки про наступ на Харків.