"Росія та Іран — вісь зла": посол України в Ізраїлі порівняв різанину у Бучі з подіями у Секторі Гази

ХАМАС використовує російську тактику у війні

Між жахливою різаниною армії РФ у Бучі на початку повномасштабного вторгнення та бійнею у Секторі Газа є чимало подібностей. Терористичне угрупування "ХАМАС" використовує російську тактику у війні в Ізраїлі.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнічук в інтерв’ю Ynet. За його словами, трагедію у Бучі багато людей порівнюють з подіями, які відбулися навколо Гази 7 жовтня 2023 року.

Зауважимо, саме 7 жовтня палестинське ісламістське угруповання "ХАМАС", яке керує містом, здійснило безпрецедентний напад на Ізраїль.

"Росіяни викрадали людей, як ХАМАС викрадав мирних жителів із Сектора Газа. Цифри майже однакові, 1400 убитих", — каже Корнічук.

Кадри з Бучи та Сектора Газа (зліва на право)

Він також додав, що вже як два роки світові відкрились жахливі події у Бучі, і зараз це відбувається і з Сектором Газа. За словами посла, палестинське угруповання перейняло російську тактику — "вбивати якомога більше мирних жителів, ґвалтувати жінок, викрадати їхнє майно, викрадати мирних жителів".

Посол каже, що коли українські воїни звільнили місто, після майже місяця російської окупації, вони "виявили тіла чоловіків, жінок і дітей на вулицях, у дворах, у будинках і братських могилах, на яких були сліди тортур і зґвалтувань". Проте, на його думку, є ще одна дотична у цих подіях, і це мужність місцевих жителів, які не здавалися, боролися до кінця.

Корнічук зазначає, що наслідком цих подій стало загострення розуміння в Ізраїлі того, що дві країни працюють проти однієї вісі зла, яку складають Росія та Іран.

"Вісь зла — це Росія та Іран, які об'єднують сили і проти українського народу, і проти Ізраїлю. Вони однаково діють, однаково звучать і є тим самим злом, проти якого ми повинні об'єднатися", — каже посол.

Раніше "Телеграф" писав, що Рада безпеки ООН прийняла першу резолюцію щодо війни в Секторі Газа.