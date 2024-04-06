"Россия и Иран — ось зла": посол Украины в Израиле сравнил резню в Буче с событиями в Секторе Газа

ХАМАС использует российскую тактику в войне

Между ужасающей резней армии РФ в Буче в начале полномасштабного вторжения и бойней в Секторе Газа есть немало сходств. Террористическая группировка "ХАМАС" использует российскую тактику в войне в Израиле.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корничук в интервью Ynet. По его словам, трагедию в Буче многие сравнивают с событиями, которые произошли вокруг Газы 7 октября 2023 года.

Заметим, именно 7 октября палестинская исламистская группировка "ХАМАС", управляющая городом, совершила беспрецедентное нападение на Израиль.

"Россияне похищали людей, как ХАМАС похищал мирных жителей из Сектора Газа. Цифры почти одинаковые, 1400 убитых", — говорит Корничук.

Фото из Бучи и Сектора Газа (слева направо)

Он также добавил, что уже как два года миру открылись ужасные события в Буче и сейчас это происходит и с Сектором Газа. По словам посла, палестинская группировка переняла российскую тактику — "убивать как можно больше мирных жителей, насиловать женщин, похищать их имущество, похищать мирных жителей".

Посол говорит, что когда украинские воины освободили город, после почти месяца российской оккупации, они "обнаружили тела мужчин, женщин и детей на улицах, во дворах, домах и братских могилах, на которых были следы пыток и изнасилований". Однако, по его мнению, есть еще одна схожесть в этих событиях, и это мужество не сдававшихся местных жителей, они боролись до конца.

Корничук отмечает, что следствием этих событий стало обострение понимания в Израиле того, что две страны работают против одной оси зла, которую составляют Россия и Иран.

"Ось зла — это Россия и Иран, которые объединяют силы и против украинского народа, и против Израиля. Они все равно действуют, все равно звучат и являются тем же злом, против которого мы должны объединиться", — говорит посол.

Ранее "Телеграф" писал, что Совет безопасности ООН принял первую резолюцию по войне в Секторе Газа.