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Зруйновані будинки та пожежі: як сьогодні виглядає Часів Яр, який штурмують росіяни (фото, відео)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Часів Яр регулярно обстрілює армія Росії Новина оновлена 06 квітня 2024, 10:09
Часів Яр регулярно обстрілює армія Росії. Фото Колаж "Телеграф"

Сили оборони України щосили тримають оборону міста

Солдати армії РФ не залишають спроб зайти в Часів Яр, який розташований на захід від Бахмута. І хоча місто перебуває все ще під контролем ЗСУ, у мережі з’являються повідомлення про те, що окупантам вдалося просунутися на східну околицю.

Про ситуацію у місті розповіли аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті. Українські військові кажуть, що ворог розпочав нову хвилю штурмів у Донецькій області.

Так, російські блогери 5 квітня заявили, що окупантам нібито вдалося просунутися на східну околицю мікрорайону Канал і поблизу нього (найсхідніша частина Часового Яру на східній стороні каналу Сіверський Донець-Донбас). Крім того, нібито росіяни змогли просунутися до північно-східної околиці Каналу неподалік залізниці.

Командир одного з українських батальйонів зазначив, що росіяни сконцентрували свої сили у районі Часового Яру. Водночас вони продовжують штурмувати село Іванівське, аби спробувати обійти позиції ЗСУ з флангу.

Протягом минулої доби тривали запеклі бої й в інших місцях на Бахмутському напрямі. У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни атакували на захід від Бахмута в районі Іванівського і на південний захід від Бахмута в районі Андріївки, Кліщіївки та Зеленопопілля.

У ЗСУ раніше зазначали, що якщо російській армії вдасться захопити Іванівське або Часів Яр, то вони зможуть пересунути свою артилерію та завдавати ударів по Костянтинівці. А також зможуть розвинути наступ на Краматорському напрямку — під загрозою Дружківка, Костянтинівка та інші населені пункти по дорозі.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов у листопаді 2023 року побував у Часовому Яру. На його фото видно, що в місті практично не залишилося цілих будинків — ворог не соромиться бити по житловій забудові. У багатоповерхівках видно сліди пожеж та величезні дірки від попадання снарядів. Але, попри щоденні обстріли, у місті продовжують залишатися люди та навіть облаштували "Пункт незламності". Додамо, що з того часу у Часовому Яру відбулося багато змін та руйнувань набагато більше.

Часов Яр у листопаді 2023 року
Годин Яр у листопаді 2023 року
Годин Яр у листопаді 2023 року
Годин Яр у листопаді 2023 року
Часов Яр у листопаді 2023 року

У місцевих телеграм-каналах також щодня діляться кадрами із міста. Евакуація людей з Часового Яру продовжується, але попри небезпеку, не всі хочуть залишати свої будинки, хоч і зруйновані.

Годин Яр навесні 2024 року
Годин Яр навесні 2024 року
Годин Яр навесні 2024 року
Годин Яр навесні 2024 року

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи можливий сценарій Авдіївки у Годинному Яру. Експерт оцінив ситуацію в місті та розкрив задум росіян.

Теги:
#Росія #Окупанти #Часів Яр