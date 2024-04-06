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Разрушены дома и пожары: как сегодня выглядит Часов Яр, который штурмуют россияне (фото, видео)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Часов Яр регулярно обстреливает армия России Новость обновлена 06 апреля 2024, 10:09
Часов Яр регулярно обстреливает армия России. Фото Коллаж "Телеграф"

Силы обороны Украины изо всех сил держат оборону города

Солдаты армии РФ не оставляют попыток зайти в Часов Яр, который расположен на запад от Бахмута. И хотя город находится все еще под контролем ВСУ, в сети появляются сообщения о том, что оккупантам удалось продвинуться на восточную окраину.

Об ситуации в городе рассказали аналитики Института изучения войны в своем отчете. Украинские военные говорят, что враг приступил к новой волне штурмов в Донецкой области.

Так, российские блогеры 5 апреля заявили, что оккупантам якобы удалось продвинуться на восточную окраину микрорайона Канал и вблизи него (самая восточная часть Часового Яра на восточной стороне канала Северский Донец-Донбасс). Кроме того, якобы россияне смогли продвинуться к северо-восточной окраине Канала недалеко от железной дороги.

Командир одного из украинских батальонов отметил, что россияне сконцентрировали свои силы в районе Часового Яра. Вместе с этим они продолжают штурмовать село Ивановское, чтобы попытаться обойти позиции ВСУ с фланга.

В течение прошедших суток продолжались ожесточенные бои и в других местах на Бахмутском направлении. В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне атаковали западнее Бахмута в районе Ивановского и юго-западнее Бахмута в районе Андреевки, Клищиевки и Зеленополья.

В ВСУ ранее отмечали, что если российской армии удастся захватить Ивановское или Часов Яр, то они смогут передвинуть свою артиллерию и наносить удары по Константиновке. А также смогут развить наступление на Краматорском направлении — под угрозой Дружковка, Константиновка и другие населенные пункты по пути.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов в ноябре 2023 года побывал в Часовом Яру. На его фото видно, что в городе практически не осталось целых домов — враг не стесняется бить по жилой застройке. В многоэтажках видны следы пожаров и огромные дыры от попадания снарядов. Но, несмотря на ежедневные обстрелы, в городе продолжают оставаться люди и даже обустроили "Пункт незламності". Добавим, что с тех пор в Часовом Яру произошло много изменений и разрушений гораздо больше.

Часов Яр в ноябре 2023 года
Часов Яр в ноябре 2023 года
Часов Яр в ноябре 2023 года
Часов Яр в ноябре 2023 года
Часов Яр в ноябре 2023 года

В местных Телеграм-каналах также ежедневно делятся кадрами из города. Эвакуация людей из Часового Яра продолжается, но несмотря на опасность, не все хотят покидать свои дома, пускай и разрушенные.

Часов Яр весной 2024 года
Часов Яр весной 2024 года
Часов Яр весной 2024 года
Часов Яр весной 2024 года

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, возможен ли сценарий Авдеевки в Часовом Яре. Эксперт оценил ситуацию в городе и раскрыл замысел россиян.

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#Россия #Оккупанты #Часов Яр