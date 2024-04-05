Бои за Часов Яр: что там происходит и продвинулись ли россияне (карта)

Военные рассказали, что будет, если России захватит Часов Яр

Солдаты армии России упорно пытаются зайти в Часов Яр в Донецкой области. В течение 4-5 апреля пехота оккупантов несколько раз предпринимала попытки закрепиться на окраинах города в районах Восточный или Канал.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информацию пресс-офицера ОТУ "Луганск" Дмитрия Запорожца, офицеров 5-й отдельной штурмовой бригады и 80-й бригады ДШВ. Часов Яр по состоянию на 5 апреля полностью находится под контролем ВСУ.

"4 апреля оккупационные войска неоднократно совершали штурмы в направлении Часового Яра. Первый из них в этом направлении начался утром, примерно в 5:30. То, что орки (российские солдаты – ред.) находятся в самом городе, не соответствует действительности. Были попытки зайти по дороге О0506 (Часов Яр-Хромово-Бахмут) в ближайшие застройки пехотой противника. Ни техника противника, ни живая сила не имела возможности закрепиться на подступах города", — сказал Дмитрий Запорожец.

По его словам, расстояние между войсками РФ от канала Северский Донец-Донбасс до скопления артиллерии и основных сил составляет примерно 3-3,5 км. В то же время другие источники сообщают, что враг стоит в сотнях метров от первых построек в Часовом Яре и не прекращает попытки штурмовать город.

Вместе с тем сложной остается и ситуация в селе Ивановское, что на востоке от Часового Яра. Под контролем Сил обороны Украины только треть населенного пункта, идут тяжелые бои в городской застройке.

Источники в ВСУ отмечают, что оба этих населенных пункта крайне важны, так как сдерживают россиян от наступления на Константиновку и другие города Краматорской агломерации. Если врагу удастся захватить Ивановское или Часов Яр, то они смогут передвинуть свою артиллерию и наносить удары по Константиновке.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне готовятся к наступлению. У Владимира Зеленского назвали город, на который нацелились оккупанты.