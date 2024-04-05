Бої за Часів Яр: що там відбувається і чи просунулися росіяни (карта)

Військові розповіли, що буде, якщо Росії захопить Часів Яр

Солдати армії Росії наполегливо намагаються зайти в Часів Яр на Донеччині. Протягом 4-5 квітня піхота окупантів кілька разів намагалася закріпитися на околицях міста в районах Східний або Канал.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на інформацію пресофіцера ОТУ "Луганськ" Дмитра Запорожця, офіцерів 5-ї окремої штурмової бригади та 80-ї бригади ДШВ. Часів Яр станом на 5 квітня повністю перебуває під контролем ЗСУ.

"4 квітня окупаційні війська неодноразово робили штурми у напрямку Часового Яру. Перший з них у цьому напрямі розпочався вранці, приблизно о 5:30. Те, що орки (російські солдати – ред.) перебувають у самому місті, не відповідає дійсності. Були спроби зайти дорогою О0506 (Часів Яр-Хромово-Бахмут) в найближчі забудови піхотою противника. Ні техніка противника, ні жива сила не мала можливості закріпитися на підступах міста", — сказав Дмитро Запорожець.

За його словами, відстань між військами РФ від каналу Сіверський Донець-Донбас до скупчення артилерії та основних сил становить приблизно 3-3,5 км. Водночас інші джерела повідомляють, що ворог стоїть за сотні метрів від перших споруд у Часовому Яру і не припиняє спроб штурмувати місто.

Натомість складною залишається і ситуація у селі Іванівське, що на сході від Часового Яру. Під контролем Сил оборони України лише третина населеного пункту, точаться важкі бої у міській забудові.

Джерела у ЗСУ зазначають, що обидва ці населені пункти є вкрай важливими, оскільки стримують росіян від наступу на Костянтинівку та інші міста Краматорської агломерації. Якщо ворогові вдасться захопити Іванівське або Часів Яр, то вони зможуть пересунути свою артилерію та завдавати ударів по Костянтинівці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни готуються до наступу. У Володимира Зеленського назвали місто, на яке націлилися окупанти.