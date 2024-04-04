Наближатися – наражати себе на небезпеку. В ГУР дали пораду українцям в окупації біля залізниці "Ростов-Крим"

Місцевим мешканцям варто триматися якомога далі від інфраструктури та потягів

Нова незаконна залізниця росіян сполученням "Ростов-на-Дону-Крим", частина якої пролягатиме через окупований південь України, буде близькою до лінії фронту та вразливою для наших ударів. Про це "Телеграфу" повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Тому у ГУР порадили місцевим мешканцям в окупації не наближатися до цієї інфраструктури, аби не наражати себе на небезпеку.

"Ця залізниця буде значно ближчою до лінії фронту, а отже вразливішою для наших ударів. Окупанти та колаборанти мають сто разів подумати перш ніж користуватися такими "послугами" з перевезення. Місцевим мешканцям також варто триматися якомога далі від інфраструктури та потягів. Наближатися до них – наражати себе на велику небезпеку", — зазначив Юсов.

Водночас Юсов заспокоїв, що глобально на безпекову ситуацію в Україні новий шлях не вплине. Хоча, безумовно, допоможе росіянам в питанні доставки військових вантажів і живої сили.

"Нашвидкуруч побудована польова одноколійка фізично не зможе задовольнити всі потреби із забезпечення окупаційної армії", — каже представник ГУР.

Більше подробиць про будівництво залізниці у Крим через тимчасово окупований південь України читайте у статті "Телеграфу": "Дублер" Кримського мосту під прицілом ГУР. Що відомо про залізницю РФ у Крим через Маріуполь".

Раніше "Телеграф" писав, що Росія змирилась із перспективою знищення Кримського мосту та більше не розглядає його як надійну транспортну артерію.