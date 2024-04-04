Росія змирилась із перспективою знищення Кримського мосту, — ГУР

Після кількох ударів по мосту, його функціонал значно обмежений

Росія більше не розглядає незаконно збудований Кримський міст між анексованим півостровом та територією РФ як надійну транспортну артерію для забезпечення своїх військових. Ба більше — окупанти вже змирилися з перспективною його знищення.

Так представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов пояснив "Телеграфу" створення альтернативного залізничного маршруту з Ростову-на-Дону до Криму через окуповані території півдня України.

"На сьогодні окупанти більше не розглядають Кримський міст як надійну транспортну артерію для забезпечення свого контингенту на території України. По-перше, після кількох ударів по мосту, його функціонал значною мірою обмежений. В першу чергу це стосується саме залізничного сполучення. По-друге, росіяни розуміють, що розраховувати на міст навіть в середньостроковій перспективі – не має сенсу. Фактично вони змирились з перспективною його знищення. Тож завчасно турбуються про створення альтернативного маршруту", — заявив Юсов.

Наразі федеральне агентство залізничного транспорту рф стверджує, що на цьому напрямку передбачається організація тільки вантажних перевезень. Водночас в ГУР не відкидають можливості того, що окупаційний контингент швидше за все використає гілку для власного логістичного забезпечення. В тому числі для поповнення особовим складом.

Більше подробиць про будівництво залізниці у Крим через тимчасово окупований південь України читайте у статті "Телеграфу": "Дублер" Кримського мосту під прицілом ГУР. Що відомо про залізницю РФ у Крим через Маріуполь".

Раніше "Телеграф" писав, що ГУР озвучила гучну заяву про знищення Кримського мосту. Мовляв, йому залишилося недовго.