У мережі з’явилася інструкція зі знищення Кримського мосту: що для цього необхідно

Для удару треба 20-30 крилатих ракет Taurus

У соцмережах з’явилася "інструкція", як знищити Кримський міст. Одними лише ATACMS його не зруйнувати, потрібен комбінований удар із застосуванням ракет, дронів та хибних цілей.

Про це розповів популярний блог Ukraine Battle Map у Х (колишній twitter). В інструкції все розписано за пунктами.

1. Taurus завдає ударів по опорах двох мостів (залізничного та автомобільного)

2. Після цього – удар ATACMS M57/M57E1 для ослаблення стовпів та естакад, що може призвести до їхнього обвалення.

3. Атака супроводжується ударами військово-морських дронів-камікадзе, таких як Sea Baby, це допоможе зруйнувати та послабити опори моста з води.

4. Атака касетними ATACMS M39A1 для ураження систем ППО навколо мосту перед тим, як буде завдано головного удару ракетами Taurus

5. Запуск дронів Ariel/ADM-160 MALD/S-200 як хибні цілі для ППО

6. Крилаті ракети Storm Shadow та SCALP-EG, ймовірно, зможуть вразити певні частини мосту

Для удару по Керченському мосту, ймовірно, знадобиться 20-30 крилатих ракет Taurus, 20 ATACMS M57/M57E1, 10 ATACMS M39A1. Також необхідно 10-20 військово-морських дронів-камікадзе, безліч дронів-пасток/ракет і, можливо, кілька крилатих ракет Storm Shadow або SCALP-EG.

У разі успіху залізничний та автомобільний мости будуть зруйновані. Це призведе до повного обвалення щонайменше в одному або двох місцях на обох мостах. Їхній ремонт займе дуже багато часу, що відріже російські війська від Криму і зменшить потік зброї на південь України більш ніж на 25%.

Наголошується, що це цілком можливо, якщо Україна отримає далекобійні ракети. Ідеться про надання США великої кількості систем ATACMS на відстань 300 км, а Німеччиною — крилатих ракет Taurus.

Як раніше розповідав "Телеграф", у США вважають, що знищення Кримського мосту може стати ключем до перемоги України – не лише у Криму, а й у війні загалом. Проте руйнація мосту – непросте завдання. Для того щоб назавжди вивести з ладу Кримський міст, ЗСУ потрібна велика кількість потужних високоточних ракет.