В сети появилась инструкция по уничтожению Крымского моста: что для этого необходимо

Для удара нужно 20–30 крылатых ракет Taurus

В соцсетях появилась "инструкция", как уничтожить Крымский мост. Одними лишь ATACMS его не разрушить, нужен комбинированный удар с применением ракет, дронов и ложных целей.

Об этом рассказал популярный блог Ukraine Battle Map в Х (бывший twitter). В инструкции все расписано буквально по пунктам.

1. Taurus наносит удары по опорам двух мостов (железнодорожного и автомобильного)

2. После этого — удар ATACMS M57/M57E1 для ослабления столбов и эстакад, что может привести к их обрушению.

3. Атака сопровождается ударами военно-морских дронов-камикадзе, таких как Sea Baby, это поможет разрушить и ослабить опоры моста с воды

4. Атака кассетными ATACMS M39A1 для поражения систем ПВО вокруг моста перед тем, как будет нанесен главный удар ракетами Taurus

5. Запуск дронов Ariel/ADM-160 MALD/S-200 в качестве ложных целей для ПВО

6. Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG, вероятно, могут поразить определенные части моста

Для удара по Керченскому мосту, вероятно, потребуется 20–30 крылатых ракет Taurus, 20 ATACMS M57/M57E1, 10 ATACMS M39A1. Также необходимо 10–20 военно-морских дронов-камикадзе, множество дронов-ловушек/ракет и, возможно, несколько крылатых ракет Storm Shadow или SCALP-EG.

В случае успеха железная дорога и автомобильный мост будут разрушены. Это приведет к полному обрушению, как минимум в одном или двух местах на обоих мостах. Их ремонт займет очень много времени, что отрежет российские войска от Крыма и уменьшит поток оружия на юг Украины более чем на 25%.

Подчеркивается, что это вполне возможно, если Украина получит дальнобойные ракеты. Речь о предоставлении США большого количества систем ATACMS на расстояние 300 км, а Германией — крылатых ракет Taurus.

Как ранее рассказывал "Телеграф", в США считают, что уничтожение Крымского моста может стать ключом к победе Украины – не только в Крыму, но и в войне в целом. Однако разрушение моста — непростая задача. Для того чтобы навсегда вывести из строя Крымский мост, ВСУ необходимо большое количество мощных высокоточных ракет.