Сумська область майже добу під атакою росіян: в ОВА розповіли про наслідки

Низку районів Сумської області атакували росіяни

Російські окупанти майже добу атакували Сумську область ударними безпілотниками. У низці районів були влучання, гриміли десятки вибухів, у деяких населених пунктах Сумського району зникало світло.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, під атакою росіян були Сумська та Роменська громади, до цього росіяни атакували Ковпаківський район.

"Вже майже добу триває масована атака РФ по Сумщині. Знову ворожі БПЛА вдарили по території Сумської громади. Також є влучання на території Роменської громади. Попередньо в обох громадах без жертв, інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях влучань – пожежі. Триває обстеження та ліквідація наслідків", — написав він.

Також за даними Григорова, внаслідок попередньої атаки було знеструмлено низку населених пунктів Білопільської та Ворожбянської громад Сумської району. У Ковпаківському районі було понад 10 влучань російських дронів.

"Ремонтні бригади розпочнуть відновлювати електропостачання, коли це дозволить безпекова ситуація. Сьогодні ввечері ворог знову бив по цивільній інфраструктурі області – застосував керовані авіабомби та ударні дрони. На щастя, обійшлося без постраждалих", — сказано у повідомленні ОВА.

Нагадаємо, що російські окупанти ввечері 17 серпня вдарили балістичними ракетами по Сумах, Харкову та Павлограду. Внаслідок атаки були зафіксовані пошкодження житлової та цивільної інфраструктури, в Харкові постраждало 11 людей.

Також Росія вдарила по центру Сум вдень 15 серпня, як раз напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці. Російські пропагандисти спробували виправдати цю атаку, але вийшло в росіян як завжди, нескінченно тупо та неадекватно.