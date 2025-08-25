Сумская область почти сутки под атакой россиян: в ОВА рассказали о последствиях

Ряд районов Сумской области атаковали россияне

Российские оккупанты почти сутки атаковали Сумскую область ударными беспилотниками. В ряде районов были попадания, гремели десятки взрывов, в некоторых населенных пунктах Сумского района исчезал свет.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По его словам, под атакой россиян находились Сумская и Роменская общины, до этого россияне атаковали Ковпаковский район.

"Уже почти сутки продолжается массированная атака РФ по Сумщине. Снова вражеские БПЛА ударили по территории Сумской общины. Также попадание на территории Роменской общины. Предварительно в обеих общинах без жертв информация пострадавших уточняется. На местах попаданий – пожары. Идет обследование и ликвидация последствий", — написал он.

Также по данным Григорова, в результате предварительной атаки был обесточен ряд населенных пунктов Белопольской и Ворожбянской общин Сумского района. В Ковпаковском районе было более 10 попаданий российских дронов.

"Ремонтные бригады начнут возобновлять электроснабжение, когда это позволит ситуация безопасности. Сегодня вечером враг снова бил по гражданской инфраструктуре области — применил управляемые авиабомбы и ударные дроны. К счастью, обошлось без пострадавших", — сказано в сообщении ОВА.

Напомним, что российские оккупанты вечером 17 августа ударили баллистическими ракетами по Сумам, Харькову и Павлограду. В результате атаки были зафиксированы повреждения жилой и гражданской инфраструктуры, в Харькове пострадали 11 человек.

Также Россия ударила по центру Сум днем 15 августа как раз накануне встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Российские пропагандисты попытались оправдать эту атаку, но получилось у россиян, как обычно, бесконечно тупо и неадекватно.