"Дублер" Кримського мосту під прицілом ГУР. Що відомо про залізницю РФ у Крим через Маріуполь

Росіяни пустять гілку через українські окуповані міста, мешканцям порадили триматися від неї далі

Росіяни добудовують свою військову залізницю. Це такий собі наземний коридор з РФ до Криму, альтернативний об’їзд Кримського мосту. Як пояснюють у ГУР — окупанти більше не розглядають міст як надійну транспортну артерію.

"Телеграф" розбирався, навіщо окупантам залізниця, що нею возитимуть та чи варто непокоїтися українцям, які мешкають поблизу.

Що відомо (мапа)

Залізниця проходить вздовж узбережжя Азовського моря у Донецькій і Запорізькій областях. Це далі від лінії фронту за стару залізницю.

Починається нелегальний "новобуд" у російському Ростові-на-Дону, проходить через Таганрог і "приєднується" до старої інфраструктури у Мелітополі. Звідти прямує до Криму через с. Чонгар до Джанкоя. Українські міста Маріуполь та Бердянськ з’єднають прямою гілкою (раніше залізниця була лише в об’їзд, вглибину материка) через с. Трояни Запорізької обл.

Залізниця з Ростова до Криму через окуповані Бердянськ і Маріуполь (червоним)

Як пояснив "Телеграфу" представник ГУР Андрій Юсов, головним логістичним хабом з російського боку стане Таганрог.

"Там відбуватиметься накопичення вантажів. Буде розширено існуючі термінали, збудовано нові склади та залізничну станцію", — каже Юсов.

На окупованих територіях планується створення чотирьох логістичних вузлів:

Волноваха,

Маріуполь,

Бердянськ,

Мелітополь.

"Вони (перелічені вище окуповані українські міста, — Ред.) виконуватимуть функцію логістичного забезпечення на окупованих територіях материкової України, залізничне сполучення між портами та накопичення і розподілу награбованого майна для вивезення на територію РФ", — пояснює Юсов.

Зазначимо, що гілка має кілька "бонусних" розгалужень до великих міст на північ. Тому її називають кільцевою. Все це видно на супутникових знімках Європейського космічного агентства, зроблених у лютому 2024 року.

Додаткові розгалуження нової гілки побачили з супутника у лютому 2024 р.

Коли почне працювати

Роботи почалися у жовтні 2023 року. Днями очільник ГУР Кирило Буданов зазначив, що цей процес вже майже завершений.

Окупанти називали приблизний термін запуску — вересень 2024.

Змирились з думкою про знищення мосту

У ГУР зазначили, що на сьогодні окупанти більше не розглядають Кримський міст як надійну транспортну артерію для забезпечення свого контингенту на території України.

"По-перше, після кількох ударів по мосту, його функціонал значною мірою обмежений. В першу чергу це стосується саме залізничного сполучення", — пояснили у розвідці.

Кримський міст 8 жовтня 2022 року

По-друге, росіяни розуміють, що розраховувати на міст навіть в середньостроковій перспективі – немає сенсу.

"Фактично вони змирились з перспективною його знищення. Тож завчасно турбуються про створення альтернативного маршруту", — зазначив Юсов.

Кого і що возитимуть

Як нам пояснили в ГУР, це буде одноколійна залізниця. Побудова контактної електромережі не планується, тому на залізниці працюватимуть виключно тепловози.

"Агентство залізничного транспорту РФ стверджує, що на цьому напрямку передбачається організація тільки вантажних перевезень. Зрозуміло, що окупаційний контингент використає гілку для власного логістичного забезпечення. В тому числі, для поповнення особовим складом", — каже Юсов.

Будівництво мосту через річку Кальміус на маршруті нової залізниці з Донецька до Маріуполя

Як з цим боротися

В ГУР кажуть, що витрачати високовартісні боєприпаси для влучання безпосередньо в залізничні колії немає жодного сенсу. Завдана шкода буде мінімальною та швидко усуватиметься.

Для виведення з ладу цієї гілки українські Сили безпеки і оборони зосередяться на інших цілях.

Чим це загрожує Україні

Новий шлях допоможе росіянам в питанні доставки військових вантажів і живої сили. Але глобально на безпекову ситуацію в Україні це не вплине, заспокоює Юсов.

"Нашвидкуруч побудована польова одноколійка фізично не зможе задовольнити всі потреби із забезпечення окупаційної армії. З іншого боку, ця залізниця буде значно ближчою до лінії фронту, а отже вразливішою для наших ударів. Окупанти та колаборанти мають сто разів подумати перш ніж користуватися такими "послугами" з перевезення", — каже Юсов.

Водночас місцевим мешканцям радять триматися якомога далі від інфраструктури та потягів. Наближатися до них – наражати себе на велику небезпеку.

Раніше "Телеграф" писав, що ГУР озвучила гучну заяву про знищення Кримського мосту. Мовляв, йому залишилося недовго.