"Дублер" Крымского моста под прицелом ГУР. Что известно о железной дороге РФ в Крым через Мариуполь

Россияне пустят ветку через украинские оккупированные города, жителям посоветовали держаться от нее дальше

Россияне достраивают свою военную железную дорогу. Это некий наземный коридор из РФ в Крым, альтернативный объезд Крымского моста. Как объясняют в ГУР, оккупанты больше не рассматривают мост как надежную транспортную артерию.

"Телеграф" разбирался, зачем оккупантам железная дорога, которую будут возить и стоит ли беспокоиться обитателям поблизости украинцам.

Что известно (карта)

Железная дорога проходит вдоль побережья Азовского моря в Донецкой и Запорожской областях. Это дальше от линии фронта за старую железную дорогу.

Начинается нелегальный "новострой" в российском Ростове-на-Дону, проходит через Таганрог и "присоединяется" к старой инфраструктуре в Мелитополе. Оттуда следует в Крым через с. Чонгар в Джанкой. Украинские города Мариуполь и Бердянск соединят прямой веткой (ранее железная дорога была только в объезд, в глубину материка) через с. Трояны Запорожской обл.

Железная дорога из Ростова в Крым через оккупированные Бердянск и Мариуполь (красным)

Как пояснил "Телеграфу" представитель ГУР Андрей Юсов, главным логистическим хабом с российской стороны станет Таганрог.

"Там будет происходить накопление грузов. Будут расширены существующие терминалы, построены новые склады и железнодорожная станция", — говорит Юсов.

На оккупированных территориях планируется создание четырех логистических узлов:

Волноваха,

Мариуполь,

Бердянск,

Мелитополь.

"Они (перечисленные выше оккупированные украинские города — ред.) будут выполнять функцию логистического обеспечения на оккупированных территориях материковой Украины, железнодорожное сообщение между портами и накопления и распределения награбленного имущества для вывоза на территорию РФ", — объясняет Юсов.

Отметим, что ветвь имеет несколько "бонусных" разветвлений в большие города на север. Поэтому ее называют кольцевой. Все это видно на спутниковых снимках Европейского космического агентства, сделанных в феврале 2024 года.

Дополнительные разветвления новой ветви увидели со спутника в феврале 2024 г.

Когда начнет работать

Работы начались в октябре 2023 года. На днях глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что этот процесс уже почти завершен.

Оккупанты называли приблизительный срок запуска — сентябрь 2024 года.

Смирились с мыслью об уничтожении моста

В ГУР отметили, что на сегодня оккупанты больше не рассматривают Крымский мост как надежную транспортную артерию для обеспечения своего контингента на территории Украины.

"Во-первых, после нескольких ударов по мосту его функционал в значительной степени ограничен. В первую очередь это касается именно железнодорожного сообщения", — пояснили в разведке.

Крымский мост 8 октября 2022 года

Во-вторых, россияне понимают, что рассчитывать на мост даже в среднесрочной перспективе – нет смысла.

"Фактически они смирились с перспективной его уничтожением. Поэтому заблаговременно беспокоятся о создании альтернативного маршрута", — отметил Юсов.

Кого и что будут возить

Как нам объяснили в ГУР, это будет однопутная железная дорога. Построение контактной электросети не планируется, поэтому на железной дороге будут работать только тепловозы.

"Агентство железнодорожного транспорта РФ утверждает, что на этом направлении предполагается организация только грузовых перевозок. Понятно, что оккупационный контингент использует ветвь для собственного логистического обеспечения. В том числе, для пополнения личным составом", — говорит Юсов.

Строительство моста через реку Кальмиус на маршруте новой железной дороги из Донецка в Мариуполь.

Как с этим бороться

В ГУР говорят, что тратить дорогие боеприпасы для попадания непосредственно в железнодорожные пути нет никакого смысла. Нанесенный ущерб будет минимальным и будет быстро устраняться.

Для выведения из строя этой ветви украинские Силы безопасности и обороны сосредоточатся на других целях.

Чем это грозит Украине

Новый путь поможет россиянам в вопросе доставки военных грузов и живой силы. Но глобально на ситуацию безопасности в Украине это не повлияет, успокаивает Юсов.

"На скорую руку построенная полевая одноколейка физически не сможет удовлетворить все потребности по обеспечению оккупационной армии. С другой стороны, эта железная дорога будет значительно ближе к линии фронта, а следовательно уязвимее для наших ударов. Оккупанты и коллаборанты сто раз подумать прежде чем пользоваться такими "услугами" по перевозке", — говорит Юсов.

В то же время местным жителям советуют держаться подальше от инфраструктуры и поездов. Приближаться к ним – подвергать себя большой опасности.

Ранее "Телеграф" писал, что ГУР озвучило громкое заявление об уничтожении Крымского моста. Мол, ему осталось недолго.