Россия смирилась с перспективой уничтожения Крымского моста, — ГУР

После нескольких ударов по мосту его функционал значительно ограничен

Россия больше не рассматривает незаконно построенный Крымский мост между аннексированным полуостровом и территорией РФ как надежную транспортную артерию для обеспечения своих военных. Более того, оккупанты уже смирились с перспективной его уничтожения.

Так представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов объяснил "Телеграфу" причину создания альтернативного железнодорожного маршрута из Ростова-на-Дону в Крым через оккупированные территории юга Украины.

"На сегодня оккупанты больше не рассматривают Крымский мост как надежную транспортную артерию для обеспечения своего контингента на территории Украины. Во-первых, после нескольких ударов по мосту, его функционал в значительной степени ограничен. В первую очередь это касается именно железнодорожного сообщения. Во-вторых, россияне понимают, что рассчитывать на мост даже в среднесрочной перспективе — нет смысла. Фактически они смирились с перспективной его уничтожения. Поэтому заблаговременно беспокоятся о создании альтернативного маршрута", — заявил Юсов.

Сейчас федеральное агентство железнодорожного транспорта России утверждает, что на этом направлении предусматривается организация только грузовых перевозок. В то же время в ГУР не исключают возможности того, что оккупационный контингент, скорее всего, будет использовать ветку для собственного логистического обеспечения. В том числе для пополнения личным составом.

Больше подробностей о строительстве железной дороги в Крым через временно оккупированный юг Украины читайте в статье "Телеграфа": "Дублер" Крымского моста под прицелом ГУР. Что известно о железной дороге РФ в Крым через Мариуполь".

Ранее "Телеграф" писал, что ГУР озвучило громкое заявление об уничтожении Крымского моста. Мол, ему осталось недолго.