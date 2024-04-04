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Россия смирилась с перспективой уничтожения Крымского моста, — ГУР

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Автор
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Фото фото из открытых источников

После нескольких ударов по мосту его функционал значительно ограничен

Россия больше не рассматривает незаконно построенный Крымский мост между аннексированным полуостровом и территорией РФ как надежную транспортную артерию для обеспечения своих военных. Более того, оккупанты уже смирились с перспективной его уничтожения.

Так представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов объяснил "Телеграфу" причину создания альтернативного железнодорожного маршрута из Ростова-на-Дону в Крым через оккупированные территории юга Украины.

"На сегодня оккупанты больше не рассматривают Крымский мост как надежную транспортную артерию для обеспечения своего контингента на территории Украины. Во-первых, после нескольких ударов по мосту, его функционал в значительной степени ограничен. В первую очередь это касается именно железнодорожного сообщения. Во-вторых, россияне понимают, что рассчитывать на мост даже в среднесрочной перспективе — нет смысла. Фактически они смирились с перспективной его уничтожения. Поэтому заблаговременно беспокоятся о создании альтернативного маршрута", — заявил Юсов.

Сейчас федеральное агентство железнодорожного транспорта России утверждает, что на этом направлении предусматривается организация только грузовых перевозок. В то же время в ГУР не исключают возможности того, что оккупационный контингент, скорее всего, будет использовать ветку для собственного логистического обеспечения. В том числе для пополнения личным составом.

Больше подробностей о строительстве железной дороги в Крым через временно оккупированный юг Украины читайте в статье "Телеграфа": "Дублер" Крымского моста под прицелом ГУР. Что известно о железной дороге РФ в Крым через Мариуполь".

Ранее "Телеграф" писал, что ГУР озвучило громкое заявление об уничтожении Крымского моста. Мол, ему осталось недолго.

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#Крым #Железная дорога #Разведка #Андрей Юсов #ГУР #Крымский мост #Разведка Украины