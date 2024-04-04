Кримський міст готуються знищити: названа ймовірна зброя та спосіб

За словами експерта, залп має бути змішаний.

Для остаточного зруйнування незаконно зведеного Кримського моста, необхідний великий змішаний ракетний залп. Лише крилатих ракет буде замало. Ще треба відволікти російське ППО.

З цим впорається великий рій безпілотників. Таку думку висловив військовий експерт і полковник ЗСУ в запасі Петро Черник, передає 24 канал.

"Однак залп має бути змішаний, однієї балістики замало", – наголосив полковник ЗСУ.

Він зазначив, що поки союзники не передали далекобійні ракети, Україна може використати свою альтернативу — оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім-2" (або "Сапсан"). Або применити береговий ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" із ракетою Р-360 із дальністю до 300 кілометрів.

На думку Черника, росіяни вже самі розуміють, що мосту залишилося недовго: "Те, що росіяни будують альтернативну логістичну гілку сушею, вказує на їхнє розуміння, що мосту приходить кінець".

Нагадаємо, що The Guardian з посиланням на високопосадовця ГУР написали, що Кримський міст буде знищений в першій половині 2024 року. Співрозмовник видання додав, що голова української розвідки Кирило Буданов, вже має "більшість засобів для реалізації цієї мети". Він дотримується плану, затвердженого президентом України Володимиром Зеленським, щодо "мінімізації" військово-морської присутності Росії в Чорному морі.

Варто додати, що для російського диктатора міст є відчутним нагадуванням про те, що він вважає одним зі своїх найбільших політичних досягнень: нібито "повернення" півострова до складу Росії у 2014 році. Однак для України це ненависний символ незаконної анексії Кремля.

Тому вперше Кримський міст було підірвано 8 жовтня 2022 року. Тоді частково обрушилися два автомобільні прольоти.

Другий потужний удар по Кримському мосту було здійснено 17 липня 2023 року. Вранці на об’єкті пролунав потужний вибух. Незабаром стало відомо, що в результаті автомобільна частина мосту зазнала значних пошкоджень. СБУ заявляла, що розкриє усі деталі цієї операції після перемоги у війні з окупантами.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Путін відсвяткував ювілей анексії Криму та цікаво обмовився про долю Кримського мосту.