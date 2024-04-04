Крымский мост готовятся уничтожить: названо возможное оружие и способ

По словам эксперта, залп должен быть смешанным

Для окончательного разрушения незаконно возведенного Крымского моста необходим большой смешанный ракетный залп. Только крылатых ракет будет мало. Еще нужно отвлечь российское ПВО.

С этим справится большой рой беспилотников. Такое мнение высказал военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Петр Черник, передает 24 канал.

"Однако залп должен быть смешанный, одной баллистики мало", — подчеркнул полковник ВСУ.

Он отметил, что пока союзники не передали дальнобойные ракеты, Украина может использовать свою альтернативу — оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2" (или "Сапсан"). Или применить береговой ракетный комплекс РК-360МЦ Нептун с ракетой Р-360 с дальностью до 300 километров.

По мнению Черника, россияне уже сами понимают, что мосту осталось недолго : "То, что россияне строят альтернативную логистическую ветвь по суше, указывает на их понимание, что мосту приходит конец".

Напомним, The Guardian со ссылкой на чиновника ГУР написали, что Крымский мост будет уничтожен в первой половине 2024 года. Собеседник издания добавил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов уже имеет "большинство средств для реализации этой цели". Он придерживается плана, утвержденного президентом Украины Владимиром Зеленским, по "минимизации" военно-морского присутствия России в Черном море.

Стоит добавить, что для российского диктатора городов является ощутимым напоминанием о том, что он считает одним из своих величайших политических достижений: якобы "возвращение" полуострова в состав России в 2014 году. Однако для Украины это ненавистный символ незаконной аннексии Кремля.

Поэтому впервые Крымский мост был взорван 8 октября 2022 года. Тогда частично обрушились два автомобильных пролета.

Второй мощный удар по Крымскому мосту был произведен 17 июля 2023 года. Утром на объекте раздался мощный взрыв. Вскоре стало известно, что в результате автомобильная часть моста получила значительные повреждения. СБУ заявляла, что раскроет все детали этой операции после победы в войне с оккупантами.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Путин отметил юбилей аннексии Крыма и интересно оговорился о судьбе Крымского моста.